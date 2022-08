Ancora incendi nel Salento: disagi sulla Lecce-Maglie

Un'altra giornata di incendi soprattutto nel territorio salentino, con i vigili del fuoco continuamente allertati per numerosi interventi. L'ultimo, in ordine di tempo e importanza, all'ora di pranzo sulla Lecce-Maglie, sulla strada che porta a Cavallino e agli svincoli per le tangenziali. Il traffico è bloccato, le fiamme avrebbero avvolto anche alcuni alberi che costeggiano la strada. Sul posto sono giunte tre squadre di vigili del fuoco.