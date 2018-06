Incastrato nelle lamiere: grave incidente in Ape

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È rimasto incastrato sotto la sua moto Ape M.S., 53 anni, di Nardò nello scontro di questa mattina contro una Fist Idea. L'incidente è avvenuto stamattina lungo la strada del cimitero di Nardò. Per liberare il conducente dell'Ape è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice rosa a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi dove ora è sotto osservazione. Lievi ferite per il conducente dell'auto, l'ambulanza del 118 l'ha condotto al San Giuseppe di Copertino.