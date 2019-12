Strade a rischio: in viale De Pietro, a Lecce, il primo attraversamento "salva pedoni"

Ultimo aggiornamento: 20:08

Più sicurezza per chi attraversa la strada. E a Lecce arriva il primo attraversamento pedonale con il sistema "salva pedoni". Da questa sera sarà attivo in viale De Pietro. Come funziona: l'attraversamento si illuminerà al passaggio dei pedoni, mettendoli in maggiore sicurezza.«Grazie al progetto di adeguamento e messa in sicurezza degli incroci stradali - ha commentato l'assessore al Traffico e alla Mobilità Urbana Marco De Matteis - cerchiamo di tutelare le categorie sensibili previste dal Codice della Strada, ovvero pedoni e ciclisti».Più in generale saranno 212 gli incroci cittadini oggetto di interventi di “Adeguamento degli incroci stradali al Codice della Strada”. I lavori che sono già partiti ieri mattina da via Sardegna, incrocio con via Torre del Parco. I lavori, realizzati dalla ditta Nuovapanelectric srl di Nardò, avranno un costo di 500mila euro derivanti dal mutuo presso la Cassa di Deposito e Prestito.Il progetto prevede interventi di adeguamento delle rampe per persone con disabilità, il posizionamento di transenne per la protezione dei pedoni, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via San Pietro in Lama. E non solo. Previste anche opere migliorative offerte dalla ditta aggiudicatrice. Tra queste, si segnalano l’illuminazione di 2 passaggi pedonali con sistema SIL, il posizionamento di 250 marker rifrangenti “occhi di gatto”, l’illuminazione di 5 attraversamenti pedonali, con tabella luminosa a Led e interruttore solare per l’accensione al tramonto, i pittogrammi relativi a percorsi pedonali fruibili dai bambini nei pressi di 10 scuole, mediante kit adesivi e colori a scelta e la stesura di un tappetino di usura con asfalto fonoassorbente e drenante su 10 incroci.