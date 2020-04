Alla vigilia in giro in macchina con il gommone al traino: 2.500 € di multa

E' costata cara l'uscita da casa a tre uomini di Racale che, per una serie di violazioni alle norme anti-contagio ed al codice della strada, sono stati multatati per un importo complessivo di circa 2.500 euro.



Ieri pomeriggio tre uomini, a bordo di due auto, si sono imbattute nei controlli straordinari disposti dal questore della provincia di Lecce, Andrea Valentino, nei giorni di festività pasquali sul territorio gallipolino e sulle località marine per contenere il rischio del contagio da coronavirus.





Gli agenti del Commissariato di Gallipoli nel pomeriggio di ieri, vigilia di Pasqua, hanno fermato due macchine lungo la statale 215 in direzione di Punta Pizzo.



Da un controllo effettuato è subito emerso che i tre uomini non avevano alcuna motivazione valida per spostarsi dalle loro abitazioni. Peraltro al traino di una delle auto c'era un carrello con un gommone.



Per questo motivo sono stati tutti e tre sanzionati per violazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri.



Inoltre, una delle due auto fermate aveva l'assicurazione scaduta e con la mancata revisione e, pertanto, veniva ritirata la carta di circolazione e messa sotto sequestro amministrativo. L'altra, invece, circolava senza avere, al seguito, la carta di circolazione.



Inoltre, sempre nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno sanzionato con una multa di 400 euro un 38enne del posto che, sebbene fosse sottoposto alla libertà vigilata, è stato sorpreso in giro, peraltro, ben oltre i paraggi della propria abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA