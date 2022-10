Contromano in tangenziale, poi l'incidente: caos e traffico in tilt sulla Ovest a Lecce

Auto contromano in Tangenziale, poi lo schianto. Due persone ferite in mattinata a Lecce.

L'incidente si è verificato dopo le 10.30 di questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Lecce, all'altezza dello svincolo per monteroni ed Ecotekne. Due le auto entrate in collisione: stando alle prime indagini, pare che una 500 X abbia imboccato la tangenziale contromano, provocando il caos tra gli automobilisti.

Decine le chiamate alle forze dell'ordine ma questo non è bastato a evitare lo schianto tra la 500 e una Opel Astra. Sul posto, attorno alle 10.50 è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce per strarre le persone coinvolte nell'incidente dall'abitacolo.

Alla guida della 500 X c'era una donna di 53 anni di Trepuzzi, portata in ospedale sotto choc ma fortunatamente in codice verde: avrebbe riportato solo qualche escoriazione e tanto spavento. Nell'altra auto viaggiava invece una coppia di coniugi di 75 e 65 anni, di Carmiano, anche loro feriti in modo lieve. La donna è stata trasportata in ospedale per accrtamenti, ma anche nel suo caso le ferite riportate sarebbero di lieve entità. I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza di entrambe i veicoli.