In strada contro la mala burocrazia «Sta affossando un intero territorio»

«Il Salento turistico rischia di morire sotto i colpi della burocrazia». E per la prima volta il territorio mette in campo, questa mattina, una singolare protesta ad Otranto, città divenuta quasi simbolo di come normative poco chiare (da una parte) e scontro istituzionale (dall'altra) possano bloccare lo sviluppo. Un caso su tutti, il sequestro, per mancato smontaggio, dei pontili qualche settimana fa.

Associazioni di categoria, operatori, diportisti ed operatori portuali, balneari, commercianti, agricoltori, artigiani, ma anche tanti sindaci, amministratori e politici hanno deciso di mobilitarsi. Il grido d'allarme è stato lanciato domenica scorsa ad Otranto dagli operatori, le associazioni di categoria, le associazioni del territorio, e tutti gli stakeholder in un'affollata assemblea presso il castello. Un'assemblea che ha chiesto, e chiede, un lavoro di concertazione tra gli enti che porti a regole certe e snelle per gli operatori «prima che il Salento perda del tutto la possibilità di fare turismo».

Nel castello strapieno, con la sala triangolare che non riusciva a contenere tutti gli operatori (che hanno occupato anche le sale adiacenti ed il cortile), sono state decise una serie di azioni da intraprendere. Come la manifestazione di oggi che sarà replicata in altre zone del Salento.

«Il rischio che corre il Salento è quello di soffocare tra regole incerte e contraddittorie - dicono gli organizzatori -, pareri che non tengono conto delle esigenze normali di chi lavora ed investe».

Il caso di Otranto è emblematico per via della vicenda dei pontili del porto, del dragaggio del porto, del ripascimento dunale e dei fossati: lavori per decine di milioni di euro fermi in attesa di pareri, verifiche e ricorsi. Ma Otranto è solo lo spunto di una mala burocrazia che attanaglia tutto il Salento e ostacola non solo il turismo ma anche tutti gli altri settori, naturalmente. Come hanno denunciato nei giorni scorsi, sulle pagine di questo giornale, tanti sindaci salentini ma anche gli Ordini professionali. Possono passare anche dieci anni (ma anche 20: la 275 insegna) prima di vedere realizzata un'opera. In un contesto legislativo che non riesce a dare una cornice sicura in cui operare (un caso su tutti lo smontaggio per le opere destinatarie di concessioni stagionali) è quasi inevitabile, ad esempio, che i funzionari comunali vadano con i piedi di piombo prima di firmare un qualsiasi atto.

La manifestazione di oggi, coordinata dal comitato Mantenimento Pontili, propone all'opinione pubblica un Appello per la salvaguardia della destinazione Salento. Documento che ha già raccolto migliaia di firme, per chiedere che «le istituzioni, a tutti i livelli, si impegnino, con il supporto di tutte le associazioni di categoria per una grande concertazione per nuove e semplici linee guida» per tutto ciò che riguarda il turismo: dalla portualità agli spazi esterni, dai lidi balneari al contrasto dell'erosione costiera.

Ci sono argomenti caldi come il cosiddetto blocco della firma per cui i dirigenti sono ormai paralizzati da regole contraddittorie o come l'impossibilità di risanare e riqualificare le zone costiere dall'orrenda edilizia degli anni 70-80 per via del blocco di qualsiasi intervento entro i 300 metri dal mare: inquesta fascia non è possibile neanche abbattere e ricostruire ed è quasi impossibile anche solo ristrutturare.

«Ci telefonano in continuazione da tutto il Salento - dice Ursula Caroppo del comitato ¦Mantenimento pontili -, ci chiedono non solo di partecipare, ma anche di replicare la manifestazione a Gallipoli, Porto Cesareo, Lecce, Brindisi. Tutti si lamentano dell'incertezza per cui ciò che non si può fare ad Otranto, si può fare a Gallipoli; ciò che non si può fare a Porto Cesareo, si può fare ad Otranto; ciò che si può fare a Lecce, non si può fare a Brindisi e così via. Il Salento rischia, così, di vedere distrutta la sua destinazione turistica costruita col sacrificio di migliaia di operatori. Abbiamo un porto che si sta insabbiando, rischiamo di perdere i fondi, ci sono persone che, ormai, hanno paura anche solo di cambiare gli infissi nelle case del lungomare. Per non parlare della situazione dei lidi e degli esercizi commerciali».

Già, la situazione investe tutti . «È un discorso di filiera - dice Alessandro Zezza di Masseria Panareo -. La partecipazione di quasi tutte le associazioni di categoria dimostra che questo messaggio è stato compreso. Questa situazione danneggia tutti e rischia di distruggere un intero territorio».

Alle 10 presso la rotatoria per Alimini s'incontreranno tutti i manifestanti che offriranno alle auto di passaggio le informazioni per un'ulteriore mobilitazione del territorio.

