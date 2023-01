"In Salento" o "nel Salento"? Ecco come si dice secondo l'Accademia della Crusca

Si dice "in Salento" o "nel Salento"? Sul tema - al centro di dibattiti accesi tra puristi della lingua - ora interviene direttamente l'Accademia della Crusca.

La domanda

La domanda, per la verità, riguarda le dolomiti, ma nella lunga risposta i Lincei parlano anche del Salento.

"Trascorrere una vacanza in Dolomiti, nelle Dolomiti o sulle Dolomiti? Abbiamo ricevuto - si legge sul sito dell'Accademia - molte domande che vertono sulla preposizione da utilizzare coi nomi di luogo e in quali casi sia necessario anche l’articolo determinativo".

La risposta

Davanti a nomi di luogo, chiarisce la Crusca, la scelta tra le preposizioni in e a è soggetta a oscillazione. L’uso attuale prevede a con i nomi di città e in coi nomi di regione e nazione: “vivo a Napoli” ma “in Piemonte”, “in Argentina”.

Il caso "Salento"

Quanto all’uso dell’articolo, coi nomi di regione e subregione si possono individuare solo delle regolarità parziali: i nomi plurali di solito lo richiedono (“nelle Marche”, “nelle Asturie”, “nelle Fiandre”), quelli singolari no (“in Lombardia”, “in Campania”, “in Liguria”, ma “nel Lazio”; cfr. però la risposta di D’Achille). Questa regola è rispettata anche nel caso di Abruzzo: la forma ormai desueta Abruzzi (che tuttavia è quella ancora utilizzata nella Costituzione) richiede l’articolo, mentre con la forma al singolare si ha l’omissione. Inoltre, richiedono l’articolo i nomi di subregioni formati con vari suffissi: -ese (Casentinese, Viterbese, Messinese), -asco (Comasco), ‑ano (Lodigiano), -ino (Feltrino, Perugino, Potentino). Coi suffissati in -ino e negli altri casi c’è oscillazione tra forme con e senza articolo: “vado nel (o in) Casentino”, “in/nel Cilento”, “in/nel Salento”, “in/nella Garfagnana”. L’impressione è tuttavia che la variante senza articolo si avvii a diventare prevalente, indipendentemente da influssi regionali: da una ricerca condotta su Google (dicembre 2022) risulta che nell’espressione “cosa vedere in/nel Casentino” la variante senza articolo prevale per circa 3 occorrenze a 1; più o meno le stesse proporzioni si registrano con l’espressione riferita al Cilento, al Salento e alla Garfagnana.