In ospedale con una carota nelle parti intime: «Sono stato violentato»

Si è presentato in ospedale con una carota nelle parti intime. E, nell'imbarazzo generale, ha spiegato di essere rimasto vittima di una violenza sessuale. Il curioso episodio è accaduto mercoledì mattina a Lecce. Protagonista un uomo di circa 70 anni: è arrivato al Pronto soccorso del "Vito Fazzi" con un problema a dir poco doloroso. E' stato necessario infatti l'intervento dei medici per rimuovere l'ortaggio senza provocare altri danni. Vista la ricostruzione fornita dall'anziano, i sanitari hanno dovuto chiamare i carabinieri, che hanno sentito nuovamente il 70enne per cercare di ottenere il maggior numero di dettagli sul singolare incidente.