In moto con la droga: arrestato 26enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo per la prevenzione e repressione dei reati, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 26enne leccese, Graziano Mazzarelli, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.Il giovane è stato fermato in via Adriatica, mentre era alla guida del suo ciclomotore marca Kimco, e durante l’attività di polizia si è dimostrato piuttosto nervoso ed irrequieto. L’accurata perquisizione del ciclomotore ha consentito agli agenti di rinvenire, nel bauletto dello stesso, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 250 grammi. Inoltre è stata sequestrata la somma di 560 euro provento della attività di spaccio. Il giovane è stato condotto nel carcere di Lecce.