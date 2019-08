In frantumi la vetrata di un'edicola votiva: caccia ai responsabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Distrutta una edicola votiva nel centro della città di Lecce, su via Rubichi. La segnalazione su Facebook fatta dallo studioso Mario Cazzato sta già facendo il giro del web.Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Molte edicole votive della città sono in pessime condizioni e andrebbero manutenute. Ma stavolta il vetro che protegge la pittura di una madonna col bambino è stato mandato in frantumi da ignoti, nel corso della notte. Ora è caccia ai responsabili.