Cosparge l'auto di un imprenditore di liquido infiammabile e poi appicca il fuoco. Ripreso dalle telecamere.

Non si è preoccupato nemmeno della luce del giorno. E delle telecamere che hanno ripreso tutto. L'auto di G.C., noto ingegnere e imprenditore di Carmiano è stata data alle fiamme. La vettura, una Bmw x3 di colore bianco, parcheggiata su via Stazione, è andata completamente distrutta dalle fiamme, pare di origine dolosa, intorno alle 14.50.Dalle telecamere di videosorveglianza poste nella zona si nota un giovane, col volto travisato, avvicinarsi all’auto e cospargerla di liquido infiammabile per poi darle fuoco, prima di dileguarsi. Misterioso al momento il movente. Per spegnere le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie. Sull’incendio doloso indagano i carabinieri della locale stazione.