In due valigie nove chili di droga: 22enne nei guai

C'è un 22enne leccese tra i sei pusher arrestati dalla Polizia di Anzio durante le festività natalizie. Il primo a finire in manette è stato proprio il salentino che, a bordo del suo scooter, alla vista delle pattuglie della Polizia, ha cambiato direzione scappando via. Intercettato poco più avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, T.P. ha abbandonato il motorino ed è fuggito a piedi gettando via una busta contenente hashish, recuperata dagli agenti.



Dopo una breve indagine, i poliziotti hanno trovato il domicilio del giovane e lo hanno beccato mentre usciva da casa con una valigia in mano, all'interno della quale vi erano 4 chili e 361 grammi di marijuana suddivisi in 8 buste; addosso invece aveva 715 euro, probabile provento della sua illecita attività; infine, nello zaino che aveva sulle spalle, nascondeva hashish e marijuana per un peso di 7 grammi.



Dopo aver verificato che il 22enne abita in Puglia, gli agenti hanno contattato la Questura di Lecce. Si è scoperto che il giovane, di Taurisano, da temo era domiciliato in un B&b a Monteroni. Immediata è stata la perquisizione nel B&b, dove gli agenti hanno trovato una valigia contenente 5 chili e 28 grammi di marijuana, suddivisi in 13 buste di plastica trasparente.



Il 22enne è finito in carcere con l'accusa di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA