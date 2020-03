Tracce di sangue in lavanderia a Lecce. Alle ore 9:50 circa di ieri 29 marzo i poliziotti della sezione Volanti è intervenuto presso la lavanderia self-service di via Ludovico Ariosto, al 71, in quanto la titolareha riferito di aver trovato all'interno alcune tracce di sangue.



Dalla visione dei filmati dell'impianto di videosorveglianza della lavanderia sono state notate due persone che, intorno alle ore 20 della sera prima, sono entrati per nascondersi e consumare sostanza stupefacente. In pratica si soo apppartati perchè se fossero rimasti in giro avrebbero rischiato di essere fermati durante i controlli sulle limitazioni agli spostamenti per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.



I due sono usciti dalla lavanderia intorno alle ore 21, lasciando varie siringhe sporche di sangue sia dentro una lavatrice e nel cesto della pattumiera. Inoltre all'esterno del locale, nelle vicinanze, è stata trovata una busta con altre altre siringhe usate.