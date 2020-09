​Colpiscono in testa il portiere e rapinano l'incasso dell'hotel sul mare

Colpiscono in testa il portiere e rapinano il cassetto con i soldi della reception. E' successo questa notte verso le 4.30 nell'hotel La Giurlita di Torre Mozza.

I malviventi, erano in due ed entrambi incappucciati, hanno preso di mira la struttura turistica di via Isole Egadi, a due passi dal mare, con piscina immersa nel verde, ristorante, bar, camere e lido attrezzato .

Il portiere è stato colpito alla testa e per questo è stato trasportato in ospedale per accertamenti una volta intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. In corso di quantificazione l'importo della rapina