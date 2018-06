In centro con un etto di eroina: arrestati in due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri lo hanno riconosciuto mentre si aggirava con fare circospetto per le vie del centro. Poco dopo lo hanno arrestato in flagranza. Si tratta di Antonio Patera, 41 anni, pizzicato dai militari della compagnia di Gallipoli ieri sera a Galatone, dove i militari erano impegnati in un controllo. L'uomo stava scambiando qualcosa con Antonio Massimiliano Paolì, 43 anni. Inevitabile l’intervento dei militari. Le due perquisizioni personali hanno consentito ai militari di rinvenire su Paolì ben 100 grammi di eroina appena ricevuta; mentre addosso a Patera la somma contante di 1.400 euro in banconote di vario taglio, quale inequivocabile provento dell’attività di spaccio, insieme ad altre 8 dosi di cocaina, col tipico involucro a “cipollina”, per un peso complessivo di 3 grammi.Entrambi, ultimate le formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Lecce con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.