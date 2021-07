In casa una piantagione di marijuana: arrestato 68enne

In casa una piantagione di ben 25 piante di marijuana, che crescevano rigogliose fino a raggiungere, in alcuni casi, anche l'altezza di più di un metro e mezzo. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Ugento insieme con i colleghi del Nor della compagnia di Casarano, a seguito di un prolungato servizio di osservazione svolto in contrada Acquarelli.

Nei guai - arrestato in flagranza di reato - è finito P.P., 68enne. Le piante, tutte dall’altezza variabile da 80 a 160 centimetri, lo stupefacente e il materiale utile alla coltivazione sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo è finito ai domiciliari.