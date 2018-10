In casa un market della droga sorvegliato da videocamere: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La droga nascosta in tutbo di scolo, per non essere colti con le mani nel sacco. E un sistema di videocamere per controllare la strada e verificare l'eventuale arrivo di forze dell'ordine. Si era organizzata bene una coppia di Ugento - lui 36 anni, lei 22 - ma non è bastato per sfuggire all'arresto.Nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Taurisano, guidati dal dirigente Salvatore Federico, dopo un lungo servizio di appostamento, hanno assistito ad uno scambio droga/soldi tra uno degli arrestati, l’uomo, ed il conducente di un’auto.A quel punto, hanno deciso di intervenire facendo immediatamente ingresso nell’abitazione, bloccando l’uomo e cogliendo di sorpresa la donna che era in casa. In casa i poliziotti hanno trovato: una scatola in rame che conteneva circa 1.300 euro, ritenuti provento di spaccio; due involucri in cellophane con circa 60 grammi di eroina, un bilancino di precisione; una forbice; cellophane utile per il confezionamento delle dosi, e ancora un televisore; 2 telecamere; 1 modem per telecamere.I due spacciatori, oltre ad aver installato un sistema di videosorveglianza che riprendeva il tratto stradale prospiciente l’ingresso della propria abitazione, erano soliti occultare la sostanza stupefacente ed il bilancino in un tubo di scolo munito di gancetto e catenella. I due, sono stati tratti in arresto. Per l'uomo - Luigi Raffaele Roberto, 36 anni - si sono aperte le porte del carcere, mentre alla donna - Martina Renna, 22 - sono stati concessi gli arresti domiciliari.