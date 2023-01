In casa hascisc, marijuana e denaro: arrestati due giovani nel Salento

I Carabinieri di Nociglia hanno arrestato due giovani, colti nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sequestrando 2,5 Kg di Marijuana e 1,2 Kg di Hashish.

La perquisizione in cantina

In seguito a una perquisizione dell'abitazione nella cantina, occultata all'interno di sacchi in plastica posti dietro ad una catasta di legna, i carabinieri hanno trovato la droga: 2,5 chili di marijuana e 1,2 chili di hashish (suddiviso in 10 panetti da 100 grammi, e 4 ulteriori pezzi di varia grammatura). All'interno della casa sono stati anche sequestrati 1.200 euro in banconote di vario taglio e due bilancini di precisione. L'attività di ricerca veniva poi estesa anche all'abitazione di residenza delle persone controllate, rinvenendo e sequestrando ulteriori 3.515 e Euro in banconote. Il denaro contante, ritenuto essere il provento dell'illecita commercializzazione della droga, è stato sequestrato e depositato su libretto di deposito giudiziario.

I due giovani sono stati arrestati: uno è in carcere, l'altro ai domiciliari.