In casa e in auto 1,5 chili di marijuana: arrestato

In auto, quando i carabinieri del Nor di Casarano lo hanno fermato per un controllo, trasportava una busta con quasi un chilo di marijuana. In casa ne aveva altri 532 grammi, per un totale di quasi un chilo e mezzo di droga.

In arresto è finito un 42enne nato a Gagliano del Capo - M.S. le sue iniziali - incappato nei controlli dei carabinieri. L'uomo, al momento dell'alt intimatogli dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Casarano, si è dimostrato nervoso, ed infatti ben presto dall'auto sono sbucati 991 grammi di marijuana. I carabinieri hanno deciso di estendere quindi la perquisizione in casa, doce c'era un altro mezzo chilo della stessa sostanza. L'uomo è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari.

