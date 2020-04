In casa coca, marijuana e 4mila euro in contanti: arrestato

A giudicare dalla somma contante che aveva addosso e in casa, il giro d’affari doveva essere fiorente. I carabinieri della stazione di Leverano, nel corso di un controllo, hanno trovato nelle tasche di Antonio Casaluce, 37 anni, del posto, 1.820 euro in contanti. L’uomo non è riuscito a spiegare il perché si trovasse in giro con quella somma e questo ha convinto i militari ad approfondire. Così, hanno deciso di effettuare une perquisizione domiciliare.



E in casa, tra armadi e cassetti, suddivisi in varie stanze, i carabinieri hanno trovato 70,4 grammi di marijuana; 26 grammi di cocaina, 27 grammi di sostanze da taglio, due bilancini di precisione e materiale vario utile per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio. Il fatto che il commercio fosse fiorente sembra essere dimostrato dal fatto che in casa c’erano ulteriori 2.295 euro in banconote di vario taglio.



Il 37enne è finito nei guai: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato riaccompagnato a casa, ma questa volta in regime di domiciliari. Ultimo aggiornamento: 11:36