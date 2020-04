In casa droga, 27mila euro e rilevatori di microspie: arrestato 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo primo errore è stato quello di sorpassare, a velocità sostenuta, un'auto della Polizia che si trovava, ieri pomeriggio attorno alle 16, nei pressi di viale Giovanni XXIII, all'altezza della rotatoria posta all’intersezione con via Pistoia. Mentre l'uomo, a bordo della sua Audi S3 Sportback, si dirigeva verso il centro cittadino, gli agenti della Squadra Mobile decidevano di seguirlo fino a che l'uomo non ha parcheggiato tra gli altri veicoli in sosta, nell’area del centro commerciale Centrum, con l’evidente intento di sottrarsi al controllo.Ma la manovra non è servita allo scopo: fermato e identificato, l'uomo - che si è dimostrato subito un po' nervoso - è stato sottoposto a perquisizione personale e dell'auto. Nel porta-documenti aveva diverse banconote di piccolo taglio (da dieci e cinque euro) mentre all’interno del veicolo gli agenti hanno trovato due scatole di latta contenente entrambe cocaina: 18 dosi per un totale di 14 grammi.Così, gli agenti hanno deciso di perquisire anche la casa di Jason Pinto, 32 anni, di Merine di Lizzanello . E qui gli agenti hanno trovato altre "sorprese": banconote di vario taglio lasciate a vista sopra vari mobili della casa per un totale complessivo euro 27.730 euro, un bilancino di precisione; frammenti di ritagli in plastica come quelli utilizzati per il confezionamento delle dosi di cocaina già sequestrate e un rilevatore di frequenze generalmente utilizzato alla ricerca di microspie ambientali.Il giovane è stato veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Lecce, Paola Guglielmi, è stato posto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente.