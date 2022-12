In casa con otto dosi di cocaina: arrestato 45enne a Matino

I poliziotti Taurisano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 45enne di Matino per detenzione ai fini di spaccio di 2,30 grammi di cocaina suddivisa in 8 dosi.

L'appostamento

Nel corso di un appostamento i poliziotti hanno notato un ragazzo che giungeva a bordo di un’autovettura e dopo, a piedi, accedeva nell’atrio della casa dove ad attenderlo vi era il 45enne. Quest’ultimo dopo aver confabulato qualche minuto con il soggetto, dal quale riscuoteva una banconota, gli consegnava un involucro. Gli agenti, ritenendo di avere assistito alla cessione a terzi di sostanza stupefacente e quindi alla consumazione del reato di spaccio, per non compromettere l’attività decidevano di non fermare il giovane ma piuttosto di effettuare subito una perquisizione nell’abitazione del 45enne.

La perquisizione

Questi, alla vista degli Agenti, con una mossa fulminea e dopo aver preso un involucro di plastica, tipo “ovetto kinder” dalla tasca sinistra dei pantaloni della tuta che indossava, cercava di disfarsene, buttandolo all’interno di una cisterna d’acqua presente all’interno della camera interessata. Recuperato l’involucro di plastica, all’interno dello stesso venivano rinvenute 8 dosi di cellophane trasparente contenenti ognuna sostanza polverosa di colore bianco che da successive analisi di laboratorio effettuate negli Uffici del Commissariato dalla Scientifica, risultava essere sostanza stupefacente del tipo Cocaina, per un peso complessivo lordo di grammi 2,30.

Continuando con la perquisizione, nella camera da letto all’interno di un comodino veniva rinvenuta e sequestrata la somma in denaro contante pari ad euro 40,00, suddivisa in due banconote da euro 20, presumibilmente provento dell’attività illecita di spaccio.