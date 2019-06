In campo con Savastano contro la Sclerosi multipla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tricase: Pizza nel Pallone con don Pietro Savastano. Per la prima volta laNazionale Attori 1971 e quella dei Pizzaioli Professionisti a Tricase per unevento di beneficenza. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione InnerWheel Club Tricase-S.M-di Leuca che aderisce al progetto per persone affette dasclerosi multipla, ideato dall’associazione Sunrise di Maria De Giovanni.Tra i protagonisti anche Fortunato Cerlino, bravissimo attore napoletano ai più notoper la splendida interpretazione di don Pietro Savastano in Gomorra, la serie Tvevento prodotta da Sky, che si ispira al best seller di Roberto Saviano. Domenica16 giugno dalle o10 si svolgerà presso lo stadio di via Olimpica Pizza nelPallone, manifestazione di calcio e di beneficenza il cui ricavato sarà devolutoall’associazione Inner Wheel Club Tricase-S.M-di Leuca.A sfidarsi sul campo di gioco saranno la Nazionale Attori 1971, la Nazionale Pizzaioli Calciatori, unarappresentanza dell’amministrazione comunale di Tricase e una rappresentativalocale (Vintage Friend’s). Per assistere all’incontro è richiesto un contributo dieuro 3. Sarà un momento di grande festa e solidarietà che nasce dallaconsapevolezza di un’appartenenza comune e dalla condivisione. «Siamoorgogliosi di questo evento, grazie a tutti per il supporto dato, per tutti noi è ungrande piacere essere protagonisti di questa iniziativa di solidarietà a Tricase -commentano Alessandro Panico, titolare della pizzeria “La Cistareddha”e LuigiStamerra, presidente dell’ APP (Associazione Pizzaioli Professionisti) -. Riteniamo essenziale portare avanti progetti di sviluppo sociale. Un ringraziamento speciale a tutti i protagonisti che scenderanno in campo».L’invito a partecipare è per domenica 16 giugno, alle 10: “Tutti allo stadio di Tricaseperché con la solidarietà si vince sempre”. In occasione dell’evento “Pizza nelpallone”, la Cistareddha organizza una cena di beneficenza (35 euro) con la Nazionale Attori 1971 (questa sera alle 21).