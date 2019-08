In barca nella Grotta a rischio crolli: il tour guidato finisce con una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora denunce per le gite vicino alla scogliera di Leuca. Nonostante il divieto della Capitaneria, emesso per evitare situazioni di pericolo, non si fermano le incursioni dei conduttori di barche all'interno delle grotte vicino alla marina.Questa volta ad essere sanzionato è stato un comandante di un'unità adibita a trasporto passeggeri: sabato scorso l'imbarcazione è entrata nella grotta del Drago a Leuca, colma di turisti incuriositi. Una vedetta della Guardia costiera ha intercettato il natante, sanzionando il comandante con una denuncia, per aver eluso le ordinanze di sicurezza della navigazione, per i reati di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. Con la condotta tenuta, secondo la Capitaneria, il conduttore dell'imbarcazione avrebbe messo a serio rischio l'incolumità delle persone trasportate, considerata l'instabilità della scogliera in quei tratti di litorale e visti i casi di crollo e distaccamento di massi.In realtà la polemica tra i gestori dei tour a fini turistici e la Capitaneria va avanti da diverso tempo: a luglio erano stati deferiti all'autorità giudiziaria per inosservanza delle norme di sicurezza del codice della navigazione, un 45enne di Salve e un 51enne di Castrignano del Capo, sorpresi mentre erano ancorati con le imbarcazioni a pochi metri dalla costa per consentire ai passeggeri di ammirare da vicino le scogliere e fare un bagno rinfrescante. Le verifiche, in quell'occasione, avevano riguardato in particolare il tratto di costa che intercorre tra Santa Maria di Leuca e la località del Ciolo, sul versante est salentino.I conduttori si lamentano della rigidità dei controlli su un'area che, a loro dire, conoscono meglio di chiunque altro e da tempo chiedono che si rivedano i limiti imposti, riducendoli o addirittura facendo alcune eccezioni proprio per i lavoratori impegnati nei tour con le barche. Si tratta infatti di un settore con un forte appeal turistico: sono migliaia le prenotazioni che ogni giorno chiedono di vedere la grotta del Diavolo, la Porcinara e anche la grotta del Drago, l'ultima del versante ionico ma è anche la più grande, con all'interno di una struttura semicircolare una roccia sporgente che assomiglia appunto alla testa di un drago.Per il consigliere delegato all'Ambiente del comune di Castrignano del Capo, Roberto Calabrese, è arrivato il momento di avviare un monitoraggio complessivo e dettagliato: «Non ha senso un divieto come quello che esiste ora e che riguarda indistintamente tutte le grotte del litorale leucano. Sarebbe meglio decidere dopo aver realizzato una ricognizione minuziosa, magari da parte di tecnici per capire quali anfratti sono da evitare e quali altri invece non presentano rischi. Bisogna tenere conte che quello dei tour operator è un settore che fa da traino all'economia di molte piccole aziende che, in particolare durante l'estate, sono una fonte preziosa di lavoro. Non si può far finta di nulla. È opportuno mettere dei paletti nell'interesse di tutti».