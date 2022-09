In barca all'isola di Sant'Andrea con il Fai: occasione unica, via alle visite

Per domenica 11 settembre il Fai - Fondo Ambiente italiano - ripropone la gita in barca (con visita) sull'isola di Sant'Andrea a Gallipoli, nel Parco naturale dell'Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo. L'evento si svolge dalle 9 alle 18 con partenze previste ogni ora dal porticciolo del Canneto, sulle imbarcazioni messe a disposizione dalla Sae Tour di Gallipoli.

Il paesaggio

Con i suoi quasi 50 ettari, l’isola di Sant’Andrea rappresenta il più importante relitto di ambiente salmastro della costa salentina, habitat prioritario dominato dalla Salicornia, dagli statici e con la presenza di una sgargiante Iris pseudopumila. Isola remota e ora disabitata, ospita una delle più importanti colonie del raro Gabbiano corso, facente parte della Lista Rossa, ed è un importante punto di sosta per numerosissimi migratori.

Attraverso una passeggiata nella bassa macchia mediterranea (nei mesi invernali soverchiata dalle onde), si potranno, tra l’altro, scoprire strati archeologici sopravvissuti all'erosione marina, riconducibili all'età del bronzo, frammisti a strati più recenti di epoca romana, che sottolineano il ruolo nevralgico dell'Isola nei secoli, confermato dalla edificazione ottocentesca dell'imponente faro.

Gruppi e biglietti

Il percorso, che interesserà solo una parte dell'Isola di Sant'Andrea, avrà la durata di circa 30 minuti. I gruppi saranno formati da un massimo di 25 persone e accompagnati dai Volontari FAI in collaborazione con guide abilitate di Legambiente. I visitatori potranno raggiungere il punto di approdo stabilito esclusivamente con le tre imbarcazioni presenti al Canneto e regolarmente autorizzate dalla Capitaneria di porto. Le imbarcazioni partiranno dal porticciolo del Canneto in mattinata alle ore 9/10/11/12, mentre nel pomeriggio alle ore 15/16/17.

Tutti i visitatori prenotati dovranno presentarsi a Gallipoli, mezz’ora prima della partenza del turno scelto, in Piazza Aldo Moro davanti alla Fontana Antica presso la postazione di Sea Tour. Tempo totale stimato 75 minuti (trasferimento a/r e percorso sull’isola). Evento aperto a tutti, con contributo da lasciare in loco, di: 15€ per i non iscritti FAI (25 per coppia), 10€ per gli iscritti FAI che presenteranno la propria tessera o per chi si iscriverà al FAI in loco, gratuito per bambini fino a 6 anni e 5€ per ragazzi da 7 a 17 anni. Prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.fondoambiente.it

Se le condizioni atmosferiche non lo dovessero permettere, l’evento sarà posticipato a Domenica 18 settembre 2022.