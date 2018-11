Col fucile a canne mozze davanti ai clienti: rapina al Conad. Giorni fa l'assalto all'Eurospin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In due in sella ad una moto di grosso cilindrata hanno rapinato il supermercato Conad di Novoli, in via Pietro Longo. L'assalto verso le 18.30, quando in fila alla cassa e lungo gli scomparti c'erano diverse persone intente a fare la spesa serale.Un ragazzo giovane con accento salrntino e con il volto coperto da un casco bianco, ha urlato verso alla cassiera di sbrigarsi. Puntandole il fucile a canne mozze contro, l'ha costretta a svuotare tre registratori di cassa, per un bottino di circa 1.500 euro.Ad attendere il rapinatore, il complice in sella alla moto. Sono fuggiti verso Villa Convento facendo perdere le tracce. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Lecce che ora indagano anche per capire se si tratti della stessa banda degli ultimi assalti ai supermercati e negozi: il 24 ottobre a Galatina, il 29 settembre a Carmiano, il 22 settembre a Lequile, il 19 settembre a Veglie, il 14 settembre a Guagnano e Carmiano ed il 31 agosto a San Cesario.Solo pochi giorni fa un altro supermercato era stato preso di mira dai rapinatori. Si tratta dell'Eurospin di via Guidano a Galatina: due uomini a volto coperto, uno dei quali armato di fucile, fecero irruzione nel supermercato, quando erano presenti numerosi clienti. Minacciarono una commessa, poi la direttrice della filiale, e sifecero consegnare il denaro presente in tutte le casse. I