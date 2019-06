In auto con oltre un chilo di droga: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beccato mentre trasportava, in auto, oltre un chilo di marijuana. Per questo i carabinieri della stazione di Calimera hanno arrestato Luciano Mazzei, 31enne del posto.Il fermo in via Donatello e poi la perquisizione dell'abitacolo, hanno portato alla scoperta della sostanza stupefacente e di materiale da confezionamento. L'uomo è stato accompagnato in carcere, a Borgo San Nicola.