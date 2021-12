In auto con hashish e cocaina: arrestati due giovani incensurati

Due giovani incensurati sono stati arrestati dai carabinieri dopo un controllo stradale: si tratta di P.C., 26enne di Guagnano e L.R., 28, di Novoli. Entrambi sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sono stati fermati dai carabinieri a bordo di una Mercedes BI80 mentre percorrevano via Carmiano, a Novoli. Durante la perquisizione dell'auto e personale i militari hanno rinvenuto 63 dosi di cocaina già confezionate per complessivi 21 grammi e anche alcuni grammi di hashish. Oltre alla droga sotto sequestro sono finiti anche tre telefonini per risalire ai contatti dei due giovani.