In auto con cocaina per 15mila euro: salentino arrestato nel Barese

Un 39enne della provincia di Lecce è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gioia del Colle, in provincia di Bari, per il possesso di 110 grammi di cocaina. La droga, spacciata al dettaglio, avrebbe fruttato circa 15mila euro.L'uomo è stato fermato per un controllo stradale mentre era alla guida di una Volkswagen Golf sulla provinciale 205 che da Cassano delle Murge conduce ad Acquaviva delle Fonti. Nel veicolo è stata trovata la sostanza, pura, pronta per essere tagliata e suddivisa in dosi, nascosta in un contenitore di cellophane utilizzato per il sottovuoto.Sono in corso ulteriori indagini per capire dove fosse destinata la droga. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto in carcere.