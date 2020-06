L'allarme del comandante provinciale della Finanza: «In arrivo forti flussi di denaro, alti i rischi di infiltrazioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Segui i soldi e troverai la mafia»: il motto di Giovanni Falcone ben illustra la strategia perseguita dalla Guardia di Finanza per prevenire e contrastare ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. Un pericolo che, con i fondi in arrivo - dall'Unione Europea per interventi nella sanità e dal governo con i prestiti alle imprese - rende quella post-emergenziale una fase delicata. Lo sa bene il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce , il colonnello, che con i suoi uomini è pronto ad affrontare gli impegni dei mesi che verranno.«Bloccate le verifiche nelle imprese, nel frattempo chiuse, ci siamo indirizzati in settori sensibili, dove si potevano perpetrare illegalità: produzione di mascherine spesso dotate di certificazioni sanitarie false, vendita a prezzi troppo elevati. Ci siamo concentrati sul settore sanitario, arrivando qualche giorno fa anche ad arresti per corruzione. E il settore, in prospettiva, sarà sempre più sotto la nostra lente».«Per questo, sotto la nostra la lente d'ingrandimento ci saranno opere pubbliche, provvidenze alle imprese e sanità. Faremo in modo che questi soldi siano utilizzati per le finalità per cui lo Stato si sta indebitando».«Ci concentreremo molto sul mondo degli appalti, il cui Codice prevede procedure diverse in relazione all'importo dell'appalto. Superata una certa soglia occorre un bando pubblico e spesso, purtroppo, abbiamo riscontrato che i lavori sono affidati a imprese individuate con il criterio dei favoritismi».«Il nostro Codice antimafia è una normativa d'avanguardia: il grimaldello che ci permette di aggredire i patrimoni di cui il titolare, spesso prestanome, non sanno dare giustificazione, senza procedimento penale. Un esempio è il sequestro del bar a Taviano, ma nel corso degli ultimi 5 mesi abbiamo svolto accertamenti patrimoniali nei confronti di 5 soggetti e sequestrato beni per 7 milioni».«Si chiama racket bianco, un pericolo concreto anche nel Salento: è un filone sul quale stiamo investigando, ma ci vuole l'impegno di tutti».«L'attività investigativa è capillare e penetrante, ma ci vuole la collaborazione della persona usurata. Lo Stato ha tutti gli strumenti investigativi, penali e persino economici, penso al fondo antiracket, per aiutare gli imprenditori. Serve solo il coraggio di denunciare».