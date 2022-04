In 1500 al seguito dei giallorossi. E in città si prepara la festa

Sarà un esodo: almeno 1.500 i tifosi del Lecce che saranno allo stadio Menti di Vicenza oggi pomeriggio per la partita che potrebbe valere la promozione in A dopo due anni di purgatorio.

A Vicenza il primo match-ball. Il Lecce si gioca la serie A

Sono 1.300 i biglietti venduti

Sono 1.300 i sostenitori che sono riusciti ad acquistare un biglietto nel settore ospiti, compresi i 300 che hanno fatto la corsa (con qualche disordine e l'intervento dei carabinieri) a Tricase giovedì pomeriggio. Almeno altri 200 saranno sparsi tra i vari settori, e sono coloro che hanno acquistato il prezioso ticket prima di martedì e del blocco del Vicenza. Il club biancorosso ha optato per una soluzione con prezzi bassi per i propri tesserati, riuscendo ad avere un'ottima risposta di pubblica e il tutto esaurito. Di fatto, il Menti, sarà una bolgia.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, oggi a Vicenza il primo match ball per la serie A LA PARTITA A Vicenza il primo match-ball. Il Lecce si gioca la serie A

Il Lecce a Vicenza, ecco il maxischermo: dove vedere in città la partita decisiva per la serie A

Tifosi in arrivo anche dall'estero



Per sostenere il Lecce, ovviamente, tanti salentini, ma la macchina organizzativa si è messa in moto anche dalle regioni del Nord e da Svizzera e Germania, le nazioni più vicine al Veneto. Per chi resta in città c'è la possibilità di assistere all'incontro con il maxischermo che è stato installato - da Pugliapromozione su richiesta del Comune di Lecce - al Palafiere di piazza Palio. Sono 4.800 i posti a disposizione, ingresso a partire dalle 12.30. Ieri il Comune ha lanciato un'apposita ordinanza: spicca il divieto di introdurre o vendere all'interno della struttura bevande alcoliche o bevande di qualunque natura in contenitori di vetro. Saranno in tanti anche al Palafiere, per una giornata che potrebbe significare il ritorno in Serie A del Lecce. C'è un'intera provincia che tifa.