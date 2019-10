«Impianto Metapulia, consiglio monotematico a Lecce». La richiesta del M5S

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Arturo Baglivo chiede la convocazione di un Consiglio comunale monotematico per discutere sul progetto per la realizzazione di un impianto di biometano e compost di qualità Forsu nella zona Industriale di Lecce su richiesta di Metapulia srl

Obiettivo del consigliere di minoranza, supportato anche da altri consiglieri di opposizione, è quello di aprire un dibattito, anche alla luce del «costoso e problematico smaltimento della Forsu leccese» e coinvolgendo anche persone, società, associazioni e cittadini interessati «consentendo un loro intervento preordinato (depositato in atti preventivamente) secondo i tempi stabiliti dalla presidenza del consiglio».

Un'occasione anche per conoscere la posizione del Comune di Lecce «regolarmente convocato e già presente in conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Lecce e per acquisire i pareri dei gruppi politici consigliari, dei cittadini e di tutta la società civile Leccese, affinché vengano proposte linee guida di una posizione condivisa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA