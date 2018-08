Imbocca la strada contromano, investe un ragazzo e gli sferra un pugno: follia a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di follia ieri sera in strada a Lecce. Protagonisti un automobilista e un ragazzo che si trovava nel dehor di un locale di via Giusti, nei pressi di piazza Ludovico Ariosto. Stando ad alcune testimonianze, l'uomo alla guida avrebbe imboccato la strada contromano. E in questo frangente avrebbe investito il ragazzo, che si trovava davanti al locale con alcuni amici. Dopo l'investimento, peraltro, l'automobilista avrebbe colpito il giovane con un pugno alla tempia, riuscendo poi a fuggire. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza, che l'ha portato in codice rosso in ospedale, dove è tenuto in osservazione. Il presunto responsabile dell'aggressione è stato invece rintracciato dalla polizia e portato in questura.