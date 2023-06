“Illuminate” a Lecce, il futuro digitale: «Spinta all'innovazione»

Full immersion a Lecce sui temi dell'innovazione digitale e della Information Technology nella seconda giornata di Illuminate 2023. Filo conduttore della sessione il percorso "Partner Microsoft, come migliorare la collaborazione e il business". Nell'aula magna del corpo Y del campus Ecotekne di UniSalento, sono intervenuti Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Carlo Salvemini, sindaco del comune di Lecce, Fabio Pollice rettore dell'Università del Salento e Fabrizio Benvenuto, presidente di Iamcp.

«Quella di Illuminate - ha dichiarato Alessandro Delli Noci - è una straordinaria opportunità per Lecce, per il Salento e per tutta la regione, rispetto al processo di cambiamento e la strategia di innovazione che abbiamo avviato e stiamo portando avanti con le nostre attività in Regione Puglia. La nostra visione ci ha permesso di sviluppare una strategia capace di favorire l'insediamento di molte imprese e la nascita di tante altre nel nostro territorio.

Gli altri interventi

Presente all'incontro anche Antonio Ficarella, direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dellUniversità del Salento, che si è soffermato sul valore dei temi trattati. «Ci sono parole importanti quali digital trasformation, organization development, human resources, mixed reality, sistemi cyberfisici ha sottolineato Ficarella e il mio auspicio è che il Sud, la Puglia e in particolare il Salento siano gli artefici e i protagonisti di questa nuova costruzione dell'Italia non più nel campo manifatturiero, ma in quello della tecnologia e dell'innovazione digitale e della cyber-fisica. E va in questa direzione anche la proposta dell'assessore Delli Noci che nei giorni scorsi ha candidato la Puglia e Lecce per la realizzazione dell'Academy per la formazione delle competenze sull'intelligenza artificiale in Italia: faremo tutto il possibile affinché l'idea si trasformi in realtà». La parola è passata poi a Fabrizio Benvenuto, presidente di Iamcp, organizzatore e tra i principali fautori di Illuminate 2023 a Lecce. «Sono presenti i professionisti e gli accademici più autorevoli del panorama internazionale nel settore dell'innovazione digitale. La scelta della Puglia come location dell'evento non è casuale: la nostra regione è da anni centro nevralgico nel settore dell'innovazione e ospita sul suo territorio moltissime realtà imprenditoriali, tra cui anche sedi di multinazionali ai vertici nel settore dell'innovazione tecnologica. Il nostro auspicio è che La Puglia diventi un importante hub per l'innovazione e la digital transformation, e credo che appuntamenti come quello di Illuminate non possono che facilitare e concretizzare questa importante visione di futuro».

Affidato a un breve video, invece, il messaggio del ministro agli Affari europei, Sud e Pnrr, Raffaele Fitto. Terminati i saluti istituzionali si è entrati nel vivo della kermesse, con un programma di interventi, suddiviso in più aule. Tanti i temi trattati, dalla digitalizzazione nella pubblica amministrazione, alle tecnologie innovative, dal cloud e all'intelligenza artificiale. Illuminate continua oggi presso il Corpo Y di Ecotekne con la terza e ultima giornata. Si alterneranno manager aziendali, leader digitali, imprenditori, relatori internazionali e accademici, ognuno per illustrare la propria visione di futuro. Tra gli ospiti figure di spicco nell'ambito della sicurezza informatica, dell'intelligenza artificiale, del cloud computing e della digital transformation. Si approfondiranno temi importanti quali la cybersecurity e la Digital Compliance. Il percorso dedicato alla Cybersecurity è organizzato di concerto con l'Ordine degli Ingegneri di Lecce, e prevede il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all'ordine partecipanti. Il percorso dedicato alla Digital Compliance vede invece la collaborazione con Anorc, l'Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali. La giornata del 7 giugno vedrà anche un approfondimento sui temi dell'intelligenza artificiale e sul futuro della Mixed Reality. Se ne parlerà, con alcuni fra i più autorevoli esperti del settore di Chat Gpt e di Metaverso.