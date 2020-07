Villa comunale: bando per la gestione del parco

Addio alle assegnazioni discrezionali e poco trasparenti. Per usare o gestire un immobile comunale, dopo il varo del nuovo regolamento, bisognerà passare da un avviso pubblico, versare un canone per la concessione (che potrà essere abbattuto fino al 100% in caso di attività di comprovato interesse sociale) e intestare a proprio nome le utenze.

Ma, nell'incontro pubblico, che si è tenuto ieri ai Teatini, per presentare il testo del regolamento, presenti il sindaco Carlo Salvemini e gli assessori Rita Miglietta (Patrimonio) e Paolo Foresio (Sport), si è parlato anche dei bandi di gestione esterna di prossima pubblicazione. Fra questi novità assoluta c'è la Villa Comunale. «Predisporremo, nelle settimane a venire, un avviso pubblico ha anticipato la Miglietta comprensivo, oltre che del servizio di custodia e guardiania, anche della gestione del bar e della ludoteca presenti all'interno dell'area verde». Gli altri luoghi per i quali si cercherà la collaborazione dei privati sono il Parco dell'ex Galateo, da inaugurare a settembre, il Parco di Belloluogo, il Parco dei Colori, l'Ostello di San Cataldo (fino al 2021 affidato alla Lupiae Servizi), la Masseria Tagliatelle (per cui c'è in campo un progetto con Fondazione per il Sud) e l'ex Stazione Agip. Nella sua introduzione Salvemini ha ripercorso gli step che hanno portato alla stesura del regolamento (da cui sono esclusi i beni storici-artistici): dalla sollecitazione della Corte dei Conti a chiarire le modalità di assegnazione al censimento dei beni, mai stato fatto prima. «Abbiamo riscontrato ha spiegato Salvemini che, nel corso degli anni, sono stati assegnati beni in comodato d'uso gratuito con delibere di giunta fatte in modo discrezionale. In più, per responsabilità plurime, molte utenze, di cui dovevano farsi carico gli assegnatari, non erano state pagate». Da qui la necessità di un cambio di rotta. Il Comune ha chiesto di liberare gli spazi assegnati con delibera di giunta eccetto quelli con evidente funzione sociale, che hanno avuto il rinnovo per un anno anche perché in alcuni saranno trasferiti uffici pubblici in un piano di riduzione progressiva degli affitti passivi. Quelli che restano saranno disciplinati dal regolamento, già illustrato in commissione, dove ritornerà per l'approvazione definitiva prima di essere portato in consiglio comunale. I nuovi criteri di gestione sono fruibilità, economicità, redditività e produttività, efficienza. Le principali novità riguardano il ricorso all'avviso pubblico, salvo che per specifici progetti di interesse sociale o culturale, l'attenzione al terzo settore con la riduzione del canone dal 25% al 100% (in casi di particolare rilevanza pubblica) e l'abbattimento del canone per attività sussidiarie o manutenzione straordinaria. Sono previste anche concessioni temporanee e occasionali (ore, giorni o fino a 6 mesi) e concessioni di valorizzazione (fino a 50 anni se ci si accolla le spese di restauro). Regole che valgono anche per gli impianti sportivi suddivisi fra quelli di interesse pubblico, quelli di base e le palestre scolastiche. «I bandi ha sottolineato Foresio non saranno rivolti solo alle Associazioni Dilettantistiche Sportive ma anche alle imprese sportive. In città le realtà sono circa 300 e sono certo che raccoglieranno questa sfida». Salvemini, infine, ha comunicato l'intenzione di individuare un immobile da sistemare e adibire a Casa delle Associazioni. La scelta potrebbe cadere su Chiesetta Balsamo o sullo Scipione Ammirato. Ma il sindaco ha anche lanciato un appello agli operatori. «Fate rete fra di voi perché la gestione degli spazi pubblici ha concluso deve essere una responsabilità condivisa fra amministratori e amministrati».

