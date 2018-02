Il verdetto sul Consiglio Centrosinistra: mai inciuci Centrodestra: no stampelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una settimana decisiva. Giovedì l’amministrazione Salvemini conoscerà il verdetto del Consiglio di Stato che dovrà esprimersi sul premio di maggioranza. Poi le scelte.Il sindaco Carlo Salvemini, se i giudici di Palazzo Spada dovessero confermare la decisione del Tar Lecce e quindi attribuire la maggioranza al centrodestra, potrebbe ritrovarsi in aula con l’ormai nota “anatra zoppa” che potrebbe - il condizionale è d’obbligo - creare problemi di governabilità.A Palazzo Carafa è grande attesa, in entrambi gli schieramenti con la maggioranza che si dice pronta ad accettare qualunque verdetto. «Mi preparo ad una sentenza che comunque rispetteremo e ci prepariamo al peggio - ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico Antonio Rotundo - Anche ad una conferma del Tar anche se può esserci la possibilità di rimettere la decisione alla Corte Costituzionale. Io lo ribadisco - prosegue - non c’è sentenza che possa annullare il voto di svolta e di cambiamento del 25 giugno. E noi siamo determinati di andare avanti: abbiamo il dovere di farlo in sintonia col voto espresso dai cittadini». Ma cosa farà il centrosinistra se il Consiglio di Stato dovesse consegnare 17 seggio al centrodestra che superato il 50% dei voti al primo turno?«Dobbiamo verificare se ci sono le condizioni per andare avanti - ha chiarito Rotundo - È del tutto evidente che non tireremo a campare: o si attua il programma della coalizione o in alternativa sarà inevitabile andare ad elezioni». La posizione dell’amministrazione e soprattutto del sindaco Carlo Salvemini d’altronde è chiara da tempo: sul programma elettorale non arretrerà di un passo. «È la nostra stella polare - ha proseguito Rotundo - Abbiamo massima disponibilità al confronto e apertura e lo faremo alla luce del sole nell’aula consigliare senza trattative o inciuci».«Noi ci sentiamo molto sereni e consapevoli che la città, con il voto di giugno, ha inteso svoltare pagina con una preferenza indiscussa che votato il sindaco del cambiamento - è il pensiero del capogruppo di Lecce Città Pubblica Gabriele Molendini - Cosa succederà? Credo che la partita sia aperta. Certamente noi rispetteremo qualunque decisione dei giudici senza isterismi e senza proclami vani». Poi una volta conosciuto il verdetto, «se malauguratamente fosse confermata la tesi del Tar (che ha riconosciuto la maggioranza al centrodestra) allora si andrà in consiglio e sul bilancio 2018-2020 si avrà la cartina di tornasole». Il voto in quel caso chiarirà i “numeri” dell’amministrazione comunale guidata da Salvemini. Uno spiraglio di convergenza d’altronde si è registrato in questi sei mesi con qualche consigliere di minoranza che ha ritenuto di votare i provvedimenti dell’amministrazione: «Non tireremo a campare - è il sentir comune di Molendini con i suoi della maggioranza - Meglio andare ad elezioni se non si può portare avanti il programma elettorale. Ci sono consiglieri della minoranza che sono disponibili a valutare una convergenza, altri sono per il no a prescindere». Possibilista Molendini a differenza di Gaetano Messuti, consigliere del gruppo misto che dice di non aver registrato realmente una forma di apertura e dialogo da parte dell’amministrazione Salvemini: «Credo che apertura e dialogo siano stati solo degli elaborati teorici che non hanno trovato poi riscontri pratici - ha commentato Messuti - Le disponibilità si dimostrano da subito mentre su tanti argomenti Salvemini ha ritenuto di andare avanti con il voto della sua sola maggioranza». Nessun dialogo dunque? Dai banchi della minoranza difficile strappare un sì. E si rinvia tutto ad una riflessione politica: «Penso che la decisione, in caso di maggioranza a noi del centrodestra, debba essere prima di tutto di Salvemini», commenta convito che «sì, è vero che il diritto di interpreta ma la norma non mi sembra che richieda un grande esercizio mentale».«C’è bisogno di chiarezza», commenta il consigliere del gruppo misto Luca Pasqualini perché «in situazioni di incertezza a rimetterci sono sempre i cittadini». È ottimista la maggioranza «il verdetto credo sarà favorevole al centrodestra - ha proseguito Pasqualini - L’espressione alle urne dei cittadini è stata chiara: la maggioranza sta da un’altra parte» e se così dovesse essere «saremo pronti ad essere maggioranza e a dare indicazioni a questa amministrazione. Abbiamo programmi completamente differenti il centrodestra non può sposare appieno il programma del centrosinistra e viceversa. Se ci saranno provvedimenti validi per il bene della città si può discutere se poi Salvemini deciderà di dimettersi, allora saremo pronti ad andare ad elezioni».