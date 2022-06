«Il tuo tecnico non sarà mai così figo». Mister Conte al mare, l'omaggio del Tottenham

«Il tuo allenatore non sarà mai così figo». Con orgoglio il Tottenham Hotspur Football Club, la società calcistica inglese di Mister Antonio Conte, posta la foto del tecnico sopra una tavola di "sup" che galleggia sul mare cristallino di Porto Cesareo, accompagnandola a questa frase tra il serio e il faceto.

APPROFONDIMENTI SALENTO Porto Cesareo, relax in spiaggia per Antonio Conte. Con lui anche... LECCE Vacanza salentina per Gianluca Vialli: pranzo a base di pesce in... LA CONFESSIONE Luxuria: «Mi manca la politica, qualcuno mi vorrebbe sindaco di...

In effetti Antonio Conte, che si gode qualche settimana di relax nel suo Salento, sfoggia un fisico e un sorriso da fare invidia ai ventenni. A fare da sfondo l'amato "buen retiro" estivo, quello del lido Tabù di cui il tecnico leccese è un assiduo frequentatore. Un bel regalo non solo a mister Conte, ma anche al Salento intero: basti pensare che il profilo della squadra inglese conta qualcosa come 23 milioni di seguaci. E c'è da scommettere che più di qualcuno vorrà fare il bagno nelle acque cristalline immortalate nella foto.