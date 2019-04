Il tonno incontra la burrata per il secondo di pesce

Gli ingredienti

La ricetta:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo chef Michele Micati dell'Osteria 203 di Lecce firma il secondo di pesce del menu pasquale che vi propone Quotidiano. Un burger di tonno, molto amato anche dai bambini, su burrata affumicata e cascata di rucola, basilico, pomodori secchi, noci e mandorle.per 4 persone: un chilo di filetto di tonno, 4 burratine affumicate, 80 grammi di pomodori secchi, 50 grammi di noci, 50 grammi di mandorle, 100 grammi di rucola, 50 grammi di basilico, olio, sale e prezzemolo q.b.Tagliate il filetto di tonno a punta di coltello, in modo grossolano a tocchetti e condite con olio extravergine di oliva, prezzemolo e sale. Riempite 4 ring in acciaio (9 cm di diametro e alti 4,5 cm) con la dadolata di tonno e disponeteli su una teglia coperta da carta forno. Cuocere in forno per 7 minuti a 220°.Nel frattempo tritate rucola, basilico, pomodori secchi, noci e mandorle e riponete il tutto in una ciotola. Immergete la burrata affumicata in acqua calda senza toglierla dal proprio cestello.Ultimata la cottura del tonno, disponete su un piatto piano da portata la burrata affumicata, incidetela e riponeteci sopra il burger di tonno, prestando attenzione ad estrarlo dal ring, in questa fase sarà utile usare una lama per separare il ring (rovente) dal burger.Guarnite generosamente il vostro burger con il trito, giro d’olio EVO ed il piatto è pronto ad esaltare le vostre papille gustative.L.Ces.