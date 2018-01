© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALATINA - Un impatto che ha dell’incredibile e due bambine sono finite al Pronto soccorso insieme al loro papà. L’incidente è accaduto intorno alle 19.45 a Galatina. Un’Alfa Romeo con a bordo le piccole, condotta dal giovane padre, avrebbe tentato di superare una Hyundai Tucson. Il sorpasso non deve essere andato a buon fine perché le due vetture si sono in qualche modo toccate e l’Alfa è andata a sbattere contro la parete di un’abitazione, con un impatto talmente forte da far cappottare la macchina e far crollare parte del muro.Sul posto sono giunti i soccorsi in breve tempo. Il 118 ha trasportato le piccole e il padre al “Vito Fazzi” di Lecce. Per la più grande, 10 anni, si parla di trauma cranico, contusa anche la piccola di 4 anni.