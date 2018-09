© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una polemica piuttosto curiosa, ma che nelle scorse ore ha diviso i leccesi: alcuni giorni fa nella sua stanza a Palazzo Carafa, Carlo Salvemini sembra aver infranto un nuovo tabù accomodandosi in terra con i suoi ospiti, rappresentanti degli Sprar e richiedenti asilo.Che sia stato intenzionale o meno, il fatto che per discutere il nuovo decreto sicurezza firmato Salvini, il sindaco abbia deciso di sedere in terra con tutti gli altri, anche visti gli spazi ridotti dell'ambiente, rappresenta una condotta piuttosto informale e soprattutto inusuale sinora nelle stanze del Palazzo di città. Una condotta molto apprezzata dalla rete, soprattutto per i contenuti dell'incontro, cui erano presenti anche gli assessori Silvia Miglietta e Saverio Citraro. Ma non tutti sono stati d'accordo.L'ex vicesindaco Gaetano Messuti, in un post, ha infatti attaccato duramente Salvemini, parlando di scarso rispetto istituzionale. "Guardo e riguardo questa foto ma non ne capisco il senso”, dice Messuti, che poi prosegue definendolo “un emblema dello scarso rispetto per le nostre tradizioni”.Sull'episodio non è mancata l'ironia dello scrittore comico Simone Mele, "Lo scemo del villaggio", che in un post tra il serio e il faceto ha scherzato sull'ospitalità dei migranti: menomale che non erano fachiri, altrimenti si sarebbero dovuti sedere sui chiodi, ma ha anche ricordato che intanto nei pressi della stazione ferroviaria avveniva l'ennesima rissa.Dal canto suo, il sindaco non sembra preoccupato dall critiche, anzi, proprio questa mattina - quasi in risposta ai detrattori - ha postato una foto in cui incontrava una scolaresca per augurare buon inizio d'anno scolatico e inovinate un po' dov'erano seduti sindaco e ragazzi? Per terra naturalemente. Salvemini spiega che “servire le istituzioni significa dimostrare empatia”. E in tanti sembrano pronti a dargli ragione.