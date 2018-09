La costa jonica salentina vista dall'alto, lo spettacolo è mozzafiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mozzafiato. Non ci sono altri termini per definire il Salento visto dall'alto. Grazie a Salento Helicopters abbiamo effettuato un volo panoramico partendo dal Golfo di Gallipoli, volando sull'isola di Sant'Andrea e poi lungo la costa di Lido San Giovanni, Baia Verde fino a punta Pizzo.Da qui si risale verso Porto Selvaggio e la sua area verde, quindi la Torre di Santa Maria dell'Alto e poi si trona indeitro verso Santa Caterina, santa Maria al Bagno, Quattro Colonne, Lido Conchiglie, Padula Bianca e Rivabella, ritornando poi alla base di Porto Gaio.Un'avventura bellissima, che ci ha permesso in una sola mattiata di abbracciare con lo sguardo uno dei tratti più suggestivi del Salento.