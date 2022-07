Il Salento Pride torna a Lecce: sabato la sfilata in centro

Il Salento Pride, dopo otto anni nella storica collocazione di Gallipoli, torna tra le strade di Lecce. L'appuntamento è per sabato 16 luglio per un percorso di oltre tre chilometri. Partenza alle 15 da Porta Napoli per poi snodarsi per tre ore attraverso tutti i punti nevralgici della città.

La manifestazione organizzata da Arcigay Salento, I Sentinelli del Salento, Lobello Records, Ra.Ne. - Rainbow Network APS, si svolge nell'ambito del Pride Month 2022 e ha il patrocinio del Comune di Lecce. In una nota il comitato organizzato rimarca che «in un contesto geopolitico internazionale instabile, con diritti umani ripetutamente calpestati, noi comunità arcobaleno salentina vogliamo cogliere l'opportunità per ribadire l'importanza di ogni vita, nonché l'importanza del suo benessere psico-fisico e della dignità umana. Rivendichiamo oggi diritti ed istanze arcobaleno e rivolgiamo uno sguardo intersezionale e pacifico, ribadendo il no a qualsiasi guerra e a qualsiasi discriminazione. Il tema attorno al quale organizziamo le nostre rivendicazioni è Sex as play. Promuoviamo il benessere sessuale e il suo aspetto ludico, decostruendo il concetto di tabù e slegandolo da ogni senso di colpa. Ci battiamo per l'autodeterminazione di ogni soggettività».