Il Salento anche dietro le quinte del Festival: è di Ugento il massaggiatore dei big di Sanremo

Anche un professionista di Ugento nello staff che si occuperà della cura dei cantanti e degli ospiti del Festival di Sanremo 2023. Manolo Perruccio, operatore del massaggio specializzato nato e cresciuto nella cittadina in provincia di Lecce, dove oggi lavora, è stato chiamato a far parte del gruppo di 17 operatori specializzati che presteranno servizio presso la "Comfort Zone" di CasaSanremo 2023.

L'entusiasmo prima della partenza

Gli operatori sono stati scelti da "GM Gruppo Eventi" e "Csen". "Sono contentissimo per questo grandioso risultato raggiunto", afferma Perruccio. "È un grande onore per me rappresentare la Puglia, il Salento ma sopratutto la mia città di Ugento. I sacrifici ripagano sempre e questo è uno dei tantissimi risultati raggiunti. Tanti altri sono in cantiere. Ho sempre creduto e crederò in me stesso".

"Dedico questo traguardo in primis a me stesso e alla mia famiglia", aggiunge. "Ringrazio Ornella Mauro, Armando Potenza e Barbara Esposito per avermi scelto e per aver creduto in me e nelle mie potenzialità. E naturalmente i miei fantastici e professionali compagni di viaggio. Ci sarà da divertirsi!".