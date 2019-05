Il Salento devastato dalla xylella: le immagini choc dall'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Puglia oggi, il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio ha voluto sorvolare in elicottero le campagne devastate dalla xylella, che ormai avanza a velocità sostenuta verso il nord della Puglia e la vicina Basilicata.Quotidiano vi propone in esclusiva il video con le immagini choc: campagna inaridite, devastate, irriconoscibili. Il verde degli oliveti che per secoli ha contraddistinto il nostro paesaggio è ormai uno sbiadito ricordo.