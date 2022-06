Il Salento brucia, traffico bloccato sulle Statali 101 e 274, all'altezzs di Gallipoli e Ugento

Temperature altissime e vento di Tramontana. E il Salento, come ogni estate, torna letteralmente a bruciare. Un copione già visto, con decine di incendi che oggi hanno devastato il territorio. Quando mancano ancora alcuni giorni all'inizio ufficiale dell'estate, i vigili del fuoco sono già in emergenza.

Chiusa al traffico la Statale



L'incendio più grande si è verificato a ridosso della Statale 274, quella che da Gallipoli conduce a Leuca, all'altezza dello svincolo per Gemini, frazione di Ugento. A bruciare le sterpaglie ai margini della carreggiata, ma il fumo sviluppato è stato così tanto che Anas ha dovuto bloccare il traffico per alcune ore, deviando le auto in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme, che sospinte dal vento si sono propagate su una porzione di campagna molto estesa. La circolazione sulla Statale è stata riaperta solo attorno alle 16.30.

Un altro vasto incendio è ora in corso all'ingresso di Gallipoli, arrivando dalla 101 per Lecce. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per deviare la circolazione.

In azione anche le Protezioni civili di Taviano e Alliste-Felline, che in mattinata avevano già domato un incendio nell’entroterra che minacciava due abitazioni.