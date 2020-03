Il ritorno alle origini: Natura, mai così bella

Il martin pescatore ripreso dal Wwf alle Cesine

Un rewilding sorprendente, quasi immediato, stupefacente. Sono bastate alcune settimane di quarantena per vedere nei centri urbani e nelle periferie animali ormai dimenticati, ritenuti rari, o quantomeno da osservare solo nei parchi e nelle riserve naturali.Il fenomeno è suggestivo, non appena l'uomo rallenta, la natura si riprende i suoi spazi. Sui social ci sono foto di animali selvatici nelle aiuole vicino casa, nei cortili: lepri, falco pescatore, delfini, faine, cormorani e volpi.Ma è davvero così? Uno dei fenomeni che più si osservano sono gli uccelli, stanziali e migratori, che giungono tra le case, nei centri urbani, si fermano nelle periferie. «È soprattutto nelle aree urbane che si nota questo passaggio - dice l'ornitologo Giuseppe La Gioia -. In realtà, gli animali hanno semplicemente riacquistato degli spazi che prima erano a loro disposizione, così, approfittando della rarefatta presenza dell'uomo hanno aumentato il loro territorio spingendosi sin nei centri urbani, nelle aree periferiche».Ma questo aiuta l'aumento di queste specie? «In teoria, avendo più spazi, avranno più chance di aumentare la popolazione globale, questo poiché la competizione con l'uomo si è ridotta. Ma la dimensione della loro crescita non è rilevabile subito, avverrà in tempi più lunghi».Circolano notizie (e foto) di continui avvistamenti di specie rare (e bellissime) anche nel cortile di casa, a volte. «Il fenomeno è duplice: in questa situazione particolare ci si guarda di più intorno, si osserva di più il paesaggio. Nel contempo, con la tranquillità, gli animali si avvicinano ai centri urbani. Per questo motivo si vedono, ad esempio, i Germani reali nella fontana della Barcaccia di Roma. Tutto ciò lo produce la mancanza dell'uomo, ad esempio ad Otranto, già dopo il sequestro dei pontili, con l'area off limits, i cormorani hanno riconquistato lo spazio della Pietra Grossa. Oggi, senza barche da diporto, tutta la baia del porto. Di certo, per gli animali, questo è un periodo positivo, che ne aumenterà, in futuro, il numero».Ma anche le specie vegetali aumentano, non si contano le persone che segnalano splendidi esemplari di flora spontanea rara, vicino casa, osservabili dalla finestra. Fabio Ippolito dell'Orto Botanico dell'Università del Salento chiarisce che «in realtà le piante sono abbastanza svincolate dall'inquinamento, perché si sono fortemente adattate. Certo nel complesso dell'ecosistema urbano c'è un miglioramento ma le piante servono tempi molto più lunghi per l'aumento del loro areale». Allora da cosa deriva questo fenomeno? «Ora, anche nelle aiuole urbane si vedono fioriture spontanee di orchidee, ma questo perché, con l'interruzione delle attività, non si fa lo sfalcio, quindi le fioriture di piante spontanee aumentano. Però non stanno aumentando di numero, semplicemente nessuno le disturba e quindi crescono e diventano visibili. Questo ci fa capire che una manutenzione diversa, più leggera dei nostri prati, favorisce lo sviluppo del prato fiorito al posto di quello inglese con l'erba bassa, totalmente artificiale».Segnala il miglioramento anche Maurizio Manna di Legambiente. «Il miglioramento è già evidente, se la quarantena dovesse continuare fino ai periodi di carico antropico maggiore come, per il Salento, le feste e l'estate - spiega - si genererebbe una dinamica imprevedibile che, con segni incredibili di miglioramento ambientale. Alla fine, la natura, migliorando, ci restituirà un miglioramento sostanziale, quindi una migliore qualità della vita. Ma bisogna ripensare, con questa occasione ad evitare gli sprechi, gli spostamenti non necessari, puntare più sui valori, su alcune attività. Come meno inquinanti, meno scarichi industriali, meno chimica in agricoltura. Quello che stiamo notando, nel parco di Gallipoli, oltre al silenzio assoluto (che è un vantaggio enorme per gli animali) è che si vedono le lepri correre nel prato in pieno giorno, come sono aumentate le api e gli insetti (non essendoci fitofarmaci e diserbanti), ma anche le orchidee si moltiplicano perché hanno molti più impollinatori, stanno ricrescendo areali prima distrutti dalle auto e dall'uomo».Anche Carmine Annicchiarico del Wwf dice che, per via del miglioramento: «Dalle Cesine abbiamo pubblicato una serie di immagini e segnalato animali che vengono, con maggiore intensità e con più frequenza. Il nostro presidio è lì (anche se non sono aperte al pubblico) ed abbiamo un numero molto più alto del normale di specie animali. La natura approfitta di questo allentamento della pressione antropica. Del resto invito tutti a guardare i video e le foto su wwf.it/ecotips anche per combattere la quarantena».© RIPRODUZIONE RISERVATA