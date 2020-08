A fuoco l'auto di un idraulico: la seconda dall'inizio del'anno

Notte di fuoco quella apena trascorsa a Lequile. Verso le 5, in via Gramsci, le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di una Volkswagen Golf appartenente all'idraulico S.L., 42 anni, del posto.



L'auto era ferma lì da due giorni. Una circostanza che sta facendo battere la pista del dolo ai carabinieri della stzione di San Pietro in Lama e della Compagnia di Lecce, poiché le statistiche dicono che difficilmente un corto circuito si sviluppi nel giro di 48 ore. Peraltro la stessa persona il 20 gennaio ha visto un'altra sua autovettura andare in fiamme.



Sono in corso le indagini con la ricerca dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona per cercare di chiarire se sia trattatto di un attentato o di un problema all'impianto elettrico. © RIPRODUZIONE RISERVATA