Sergio Mattarella in visita a Lecce: consegna delle Aquile dell'Aeronatica in piazza Duomo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Lecce. Sarà lui a consegnare l'Aquila turrita - simbolo del conseguimento del pilota militare - agli allievi dell’ Aeronautica Militare italiana. La cerimonia si terrà il prossimo 20 settembre alle 11.15 (come confermato anche dall'agenda del Quirinale) in piazza Duomo a Lecce. Un momento istituzionale che rappresenta una tappa fondamentale nella carriera professionale degli allievi piloti destinati alle linee caccia, e conclude la fase III di addestramento (Specialized Pilot Training), svolta presso la base “Cesari” del 61° Stormo di Lecce-Galatina, affermata scuola dell’ Aeronautica Militare che ospita piloti e istruttori provenienti da tutto il mondo.

La visita di Mattarella a Lecce

In queste ore si sta mettendo a punto il protocollo per accogliere la prima carica dello Stato: misure strettissime e zona rossa. Centro presidiato - come accadde nel 2017 quando il presidente venne a Lecce per l'inaugurazione del teatro Apollo - ad occuparsi del servizio d’ordine e sicurezza saranno certamente gli agenti della polizia di Lecce e i carabinieri coordinati dalla Prefettura di Lecce in base a quanto stabilito con il gabinetto della Presidenza della Repubblica.