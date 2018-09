La meraviglia del portale barocco rimesso a nuovo con il laser

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È impressionante l'efficacia del laser usato per il restauro del portale laterale della chiesa del Gesù, a due passi da piazza Sant'Oronzo. Ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, è stata svelata quella parte di edificio interessata per tre mesi dal lavoro finanziato dall'associazione Sala delle Asse, di chiara ispirazione leonardesca.Un'emozione vedere respirare nuovamente il portale che sorge sul lato nord della chiesa, così come osservando l'azione dei laser Nd yag Lqs1 e Nd yag Lqs2 mostrata poco dopo in un filmato. Gli strumenti adottati dai restauratori coordinati da Januaria Guarini hanno delicatamente asportato la nera crosta che affliggeva il portale. Sporcizia che si è accumulata sul lato sinistro del portale, perché esposto al vento, quindi alle sostanze inquinanti.Nelle immagini proiettate si nota l'incrostazione causata dalla polvere che mortificava la calda anima ambrata della chiesa, tipicamente leccese. Il laser, ha riferito la dottoressa Guarini, ha consentito di asportare i depositi di polvere evitando spostamenti di sali solubili di cui la pietra gentile è composta. Il restauro è stato illustrato da Januaria Guarini, da Caterina Ragusa, storica dell'arte in rappresentanza della Soprintendenza di Lecce, Brindisi e Taranto, e dal professor Raffaele Casciaro, presidente dell'associazione Sala delle Asse, i cui interventi sono stati introdotti dall'assessore alla Cultura e alla Valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Lecce, Antonella Agnoli. «Un'operazione esemplare - ha commentato il professor Casciaro - perché non si vede che è stato compiuto un restauro».