Il Piano Coste si presenta alla città: al via il dibattito pubblico con “Le Giornate della Conoscenza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta la città si prepara a discutere del Piano Coste, con il dibattito pubblico organizzato dall'assessorato all' Urbanistica fra le Officine Cantelmo e l'ex convento dei Teatini. Le “Giornate della conoscenza”, così sono state battezzate, prenderanno il via domani, 20 settembre, alle 10 proprio alle Officine Cantelmo.Tre appuntamenti aperti a tutti i cittadini, per illustrare gli studi che hanno preceduto la redazione del Piano delle Coste, i pareri espressi dalle Autorità competenti, le strategie progettuali che hanno ispirato questo fondamentale strumento di pianificazione. Una occasione per conoscere e approfondire le caratteristiche della costa leccese dal punto di vista ambientale, geologico, botanico, lo stato dell’arte della legislazione in materia di pianificazione costiera, le conoscenze a nostra disposizione in merito all’erosione e alle strategie di monitoraggio e contrasto.Le Giornate saranno animate dagli interventi del gruppo di progettazione del Piano, degli esperti che ne hanno accompagnato la redazione e dai rappresentanti delle Autorità competenti in materia, pronte a mettere a disposizione di tutti i cittadini i saperi e informazioni utili per conoscere la costa leccese e affrontare il prosieguo del percorso del Dibattito Pubblico sul Piano delle Coste, che nei successivi appuntamenti vedrà confrontarsi esperti e portatori d’interesse nei Forum Tematici.«Comincia il percorso del dibattito pubblico sul Piano delle Coste, una procedura chel’amministrazione comunale di Lecce è la prima ad adottare nella nostra regione – dichiara il sindaco Carlo Salvemini - Un percorso che abbiamo voluto compiere insieme ai professionisti, ai tecnici e agli altri Enti competenti sul Piano, perché sentiamo l’esigenza di condividere con la cittadinanza tutti gli aspetti conoscitivi, gli approfondimenti, i pareri degli Enti sovraordinati, gli aspetti legislativi che hanno ispirato quelli che sono gli orientamenti dell’amministrazione sulla pianificazione costiera, e di poterne dibattere pubblicamente, prima di assumerci la responsabilità politica delle scelte che andremo a compiere con l’adozione del Piano. Cominciamo significativamente da quelle che abbiamo chiamato “Giornate della Conoscenza” proprio per il carattere divulgativo che vogliamo conferirgli. Per questo invito alla partecipazione i cittadini leccesi che, sono sicuro, potranno vivere queste giornate come una piacevole occasione di approfondimento».«Con le Giornate della Conoscenza parte il percorso del Dibattito Pubblico sul Piano Comunale delle Coste – dichiara l’assessore alla Pianificazione Urbanistica e alle Marine Rita Miglietta – il nostro obiettivo è rendere conto a tutti i cittadini del lavoro conoscitivo che ha portato il nostro gruppo di lavoro alla redazione della bozza di Piano e consentire a tutti di conoscere il quadro normativo entro il quale ci muoviamo. Saranno appuntamenti dal carattere divulgativo, accessibili a tutti coloro che vogliono sapere di più sul nostro mare, sul suo ecosistema delicato e sulle strategie che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per valorizzarne il potenziale. Ringrazio tutti gli enti, le autorità competenti e gli esperti che con la loro partecipazione arricchiranno dei loro importanti contributi le giornate».Di seguito il programma completo delle Giornate della Conoscenza:Venerdì 20 settembre, dalle 10 alle 18 alle Officine Cantelmo, dopo i saluti istituzionali, ci saranno gli interventi del Gruppo di lavoro del Piano: l'architetto e coordinatrice del gruppo Sabina Lenoci, la professoressa Irene Petrosillo; l'ingegnere Luciano Ostuni, l'architetto Davide Rizzo (progettisti), il geologo Stefano Margiotta (esperto aspetti geologici), il biologo Leonardo Beccarisi (esperto aspetti botanico-vegetazionali).Dopo una pausa per il pranzo alle 13.30, i lavori proseguiranno con gli interventi delle Autorità competenti in materia di Pianificazione costiera: la soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto; l'Autorità di Bacino, l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale; la Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio; sezione Autorizzazioni Ambientali - servizio Via/Vinca; Sezione Infrastrutture per la mobilità; la Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio costiero e Portuale; l'ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce; la ASL Lecce Dip.to di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica; il Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio" l'Università del Salento, professor Giuseppe Tomasicchio.Il giorno successivo, sabato 21 settembre, alle 17 all'ex Convento dei Teatini (Sala conferenze al primo piano) si apriranno i lavori della seconda giornata con l'incontro dal titolo “Le regole per la gestione sostenibile delle coste. Aspetti normativi, monitoraggio costiero, criticità all'erosione costiera e suo condizionamento”. Previsti gli interventi dell'architetto Lenoci, di Maria Piccarreta (soprintendente ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto); della professoressa Gabriella De Giorgi, Università del Salento, Gestione integrata della costa.Venerdì 27 settembre, ore 10 – Ex Convento dei Teatini (Sala conferenze al primo piano)si andrà avanti con i contributi della soprintendente Piccarreta, del professor Pierluigi Portaluri dell'Università del Salento; del geologo Stefano Margiotta, Consulente del Piano;del professor Giuseppe Mastronuzzi, Università di Bari che relazionerà su “Morfodinamica delle coste sabbiose: gestione e monitoraggio per affrontare i cambiamenti in atto”; la Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale;il CMCC Centro Mediterraneo sui Cambiamenti climatici.Alle 15.30 si svolgerà l'escursione a Torre Rinalda per una dimostrazione pratica sulle modalità di monitoraggio dell'erosione costiera guidati da Giuseppe Mastronuzzi - Università di Bari. Il ritrovo è nella piazzetta della marina. Alle Giornate della Conoscenza seguiranno i Forum di confronto e discussione pubblica che vedranno la partecipazione degli stakeholder: ordini professionali, operatori balneari, associazioni sportive e ambientali, operatori turistici e culturali, comitati di cittadini. Saranno momenti di ascolto e confronto pubblico che si terranno nelle giornate del 28 settembre e del 5 ottobre. Per consultare il programma completo del Dibattito Pubblico si può consultare il sito istituzionale a questo link: http://bit.ly/2mlccjQ.